(shareribs.com) Chicago 30.04.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich im gestrigen Handel überwiegend leichter. Mais konnte sich leicht verbessern, bedingt durch Verzögerungen bei der Aussaat und starke Exporte. Juli-Mais verbesserte sich um 0,5 Cents auf 3,6175 USD/Scheffel. Mais verzeichnete Kursgewinne, da das Wetter in den USA weiterhin die Aussaat beeinträchtigt. Am Wochenende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...