Mit einem noch etwas langsameren Wachstumstempo hatsich die Konjunkturabkühlung in Österreich zu Jahresbeginnfortgesetzt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im ersten Quartalreal um 0,3 Prozent zu, verglichen mit dem vorhergehenden Quartal,wie das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) am Dienstag in seinerSchnellschätzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...