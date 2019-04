IKOULA - der Spezialist für dedizierte Server und Cloud-Dienste erweitert sein Angebot an dedizierten Servern mit neuen Optionen für Profi-Anwender: P-Silver Core und P-Gold Core

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190430005099/de/

(Graphic: IKOULA)

Mit den aktuellen skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren SILVER und GOLD basieren diese neuen High-End-Server auf dem Konzept "Pay What You Need", das eine perfekte Kostenkontrolle garantiert. Als Eigentümer von Rechenzentren in Frankreich, die zu 100 Prozent mit grüner Energie versorgt werden, und dem kostenlosen Hosting-Anbieter "CloudAct" trägt IKOULA die Entwicklung des Cloud-Ökosystems in Frankreich und weltweit voran und verteidigt die Souveränität der Daten seiner Kunden

"Pay What You Need" volle Kostenkontrolle durch bedarfsgerechte Abrechnung

Jedes Unternehmen muss seine Anforderungen, aber auch sein Budget jederzeit im Blick haben. Deshalb hat sich IKOULA dazu entschieden, neue individuell konfigurierbare Server auf den Markt zu bringen, die für einen monatlichen Betrag ab 169,99 Euro exkl. MwSt erhältlich sind.

Bestellungen sind über diesen Link möglich: https://www.ikoula.com/en/dedicated-server?utm_source=BusinessWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=PSilverGoldpower

"We Host With Care" engagierte Experten für Sie

Eine garantierte Servicequalität in allen Anwendungsbereichen einschließlich geschäftskritischer Anwendungen ist Teil der DNA von IKOULA. Unternehmen können sich daher auf qualifizierte Experten verlassen, die ihre Probleme verstehen und maßgeschneiderte und umfassend personalisierte Lösungen vorschlagen können

Zusätzlich zu seinem Know-how bei der Implementierung der Infrastruktur bietet IKOULA einen Outsourcing-Service an, um Kunden bei der Wartung ihrer Server, Maschinen und/oder Anwendungen zu helfen. Verschiedene Support-Level sind ab 79 Euro exkl. Mehrwertsteuer pro Monat erhältlich: Eine perfekte Ergänzung für Unternehmen, die sich nicht mit Hosting-Problemen aufhalten wollen, sondern sich ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren möchten.

ÜBER IKOULA

IKOULA, seit 1998 ein Pionierunternehmen der French Cloud, besitzt eigene Rechenzentren in Frankreich (Reims und Laon) sowie zwei Tochtergesellschaften in Spanien und den Niederlanden. Da der Mensch im Mittelpunkt seiner Unternehmensphilosophie steht, pflegt IKOULA eine enge Beziehung zu seinen Kunden und stellt ihnen rund um die Uhr ansprechbare Expertenteams zur Verfügung, die sie beraten und bei ihren Geschäftsaktivitäten zur Seite stehen. Die IKOULA-Teams sind mehrsprachig und somit in der Lage, Kunden in über 60 Ländern auf 4 Kontinenten bei ihren globalen Herausforderungen zu unterstützen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190430005099/de/

Contacts:

IKOULA :

Laurane VASSOR ARCARO Communication Director +33 1 84 01 02 69 -- +33 6 32 60 93 50

lvassorarcaro@ikoula.com

Paolo GOUBA Geek Specialist +33 1 84 01 02 50

pfgouba@ikoula.com

AGENCY ;

Céline Bernard +33 6.10.78.41.73

Celinebernard_rp@outlook.com