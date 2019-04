Transformation des 5G- und Geschäftsmarkts auf dem vorrangigen Branchenforum in Nizza (Frankreich) im Rampenlicht

Sigma Systems, der weltweit führende Anbieter katalogbasierter Softwarelösungen, stellt sein Portfolio an Create-Sell-Deliver-Produkten und Nutzungsfallanwendungen auf der diesjährigen Digital Transformation World, der vorrangigen Fachmesse der Telekommunikationsbranche, in den Mittelpunkt. Die Messe findet vom 14. bis 16. Mai im Acropolis Convention Center in Nizza (Frankreich) statt.

Die 5G-Technologie kommt in der ganzen Welt allmählich in Fahrt und Kommunikationsdienstanbieter (CSP) haben damit eine einzigartige Gelegenheit, neue Branchen zu bedienen, neue Wertvorschläge zu unterbreiten und bisher ungenutzte Umsatzchancen wahrzunehmen. Im Lauf der dreitägigen Veranstaltung wird Sigma insbesondere Lösungen für vernetzte Fahrzeuge und neue Erlebnisse für B2B-Unternehmen im Zeitalter der Kundenorientierung vorstellen. Hinzu kommt 5G-Technologie, die in der Hauptveranstaltung von TM Forum im Blickpunkt steht.

Auf der Messe führt Sigma sein Produktportfolio für die Preisgestaltung (Create-Sell-Deliver) vor. Das Sigma Portfolio Inventory wurde von TM Forum auch in den Innovation Trail der Veranstaltung aufgenommen, der in erster Linie Ausstellern mit Innovationen im Telekommunikationsbereich vorbehalten ist.

Des Weiteren wurde Sigma in den Kategorien ,Digital Service Innovator of the Year' und ,CTO of the Year' in die Auswahlliste der TM Forum Excellence Awards aufgenommen. Die Preisträger werden im Lauf der Veranstaltung am Montag, den 13. Mai bekanntgegeben. Darüber hinaus ist Sigma bei den Pipeline Innovation Awards in zwei Kategorien im Halbfinale: ,Innovation in Operational Support Systems' und ,Innovation in Business Support Systems'.

Am Mittwoch, den 15. Mai nimmt Sigma zusammen mit Windstream an einer Podiumsdiskussion zum Thema ,Intelligente Investitionen für OSS/BSS-Transformation' teil. Außerdem erörtern Sigma und Telstra, der führende australische CSP, am Donnerstag, den 16. Mai um 15 Uhr MESZ in einer Podiumsdiskussion das Thema ,Aufbau eines digitalen Betreibermodells' mit Erfahrungsaustausch zu den Unterschieden zwischen digitalen und herkömmlichen Betriebsmodellen, zur Gestaltung von Modellen für die Unterstützung der organisatorischen Strategie und zu der Frage, wie digitale Technologien den Übergang zu neuen Betriebsmodellen unterstützen können.

Im Rahmen des TM Forum Proof-of-Concept Catalysts erörtert Sigma Erkenntnisse und Einblicke in seine Arbeit zu offenen API für Zero-Touch Partner Integration mit Vodafone und Telstra, die neue Geschäftsmodelle erschließen wird. Außerdem kommt das Thema Smart City Ecosystem Enablement mit dem saudiarabischen STC zur Sprache.

Mit Konferenzsitzungen, Katalysator-Präsentationen und Networking-Chancen bringt die Digital Transformation World von TM Forum führende Akteure und Führungskräfte aus der ganzen Welt zu einer dreitägigen Veranstaltung mit Erkenntnis- und Wissensaustausch sowie Networking zusammen. Wenn Sie an einer persönlichen Vorführung interessiert sind oder mit dem Sigma-Team über seine Technologieplattform und Produkte sprechen möchten, besuchen Sie bitte den Messestand 314 oder die Website https://sigma-systems.com/events/meet-sigma-tm-forum-digital-transformation-world/.

Über Sigma Systems (Twitter @SigmaSystems)

Sigma Systems ist der weltweit führende Anbieter katalogbasierter Softwarelösungen für Kommunikations-, Medien- und Hightech-Unternehmen. Das Unternehmen bedient mit seinen preisgekrönten Produkten mehr als 80 Kunden in 40 Ländern. Sein Portfolio umfasst Katalog-, Preisgestaltungs- (CPQ), Auftragsverwaltungs-, Bereitstellungs-, Erkenntnis- und Portfolioinventarprodukte für Unternehmen sowie ein Kernangebot an Dienstleistungen wie professionelle Dienstleistungen, Clouddienste und Managed Services. Sigma verfolgt bei der Implementierung seiner B/OSS-Produkte bei seinen Kunden einen agilen Ansatz. Das Unternehmen betreibt Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und im Raum Asien-Pazifik und arbeitet weltweit mit Technologie- und Integrationspartnern zusammen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://sigma-systems.com/

