Mit einem Display der besonderen Art macht das Traditionsunternehmen Carl Pabst auf sein Sortiment an Saatgut aufmerksam. Die aktuellen Saisonplatzierungen werden nicht per LKW auf Paletten in den Handel geliefert, sondern per Kurierdienst: in einem Versandkarton, fertig mit den Samentüten bestückt und im Handumdrehen von den Mitarbeitern vor Ort aufzubauen. Entwickelt wurde das Display von DS Smith in enger Zusammenarbeit mit der Firma Carl Pabst. Konstruiert aus wenigen Einzelteilen, ist die zeit- und kosteneffiziente Lösung laut Hersteller dennoch äußerst stabil und vielseitig. Die Platzierung ...

