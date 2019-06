MATRIXX Software, ein innovatives, leistungsstarkes Unternehmen, das sich der Transformation des weltweiten Handels verpflichtet hat, gab heute bekannt, der Linux Foundation Networking (LFN) als Silbermietglied beigetreten zu sein. MATRIXX beteiligt sich an den Programmen der Foundation, um Expertise für eine neue Generation von Diensten bereitzustellen, die sich an webbasierten, bewährten Praktiken orientieren.

Mit über 100 Mitgliedern setzt LFN sein globales Ökosystemwachstum fort, um Entwicklung und Einführung von Open Source- und Open Standard-basierten Netzwerktechnologien zu beschleunigen. Die Linux Foundation unterstützt die Schaffung nachhaltiger Open-Source-Ökosysteme durch Bereitstellung finanzieller und intellektueller Ressourcen, Infrastruktur, Dienstleistungen, Veranstaltungen und Schulungen.

"Die LF Networking-Gemeinschaft arbeitet zusammen, um Zusammenarbeit und Innovation in der Branche über den gesamten offenen Netzwerkstapel hinweg zu fördern und Harmonisierung von Plattformen, Ökosystemen und Communities zu erweitern", so Arpit Joshipura, Geschäftsführer für Networking, Automation, Edge und IOT bei der Linux Foundation. "Wir freuen uns, MATRIXX Software in der Gemeinschaft willkommen zu heißen und freuen uns auf ihre Beteiligung."

"Cloudnative Anwendungen begannen im Silicon Valley und haben die Art, wie Lösungen in komplexen Netzwerken erstellt, bereitgestellt, skaliert und verwaltet werden, verändert. Das wachsende Ökosystem der Linux Foundation ist sowohl Grund als auch Auswirkung der beschleunigten Einführung von Open Source- und Open Standard-basierten Netzwerktechnologien", so Marc Price, Global CTO von MATRIXX Software. "MATRIXX freut sich sehr, der Linux Foundation Networking Group beizutreten, da cloudnative Netzwerkfunktionen und Open Source für Betreiber wichtiger denn je sind."

Die mehrfach patentierte und preisgekrönte MATRIXX Digital Commerce-Plattform wurde für die moderne Ära entwickelt und ermöglicht eine digitale Neuerfindung der Telekommunikationsgesellschaften. Durch Nutzung einer cloudnativen Architektur können Betreiber eine neue Generation von Diensten schnell und effektiv skalieren sowie gleichzeitig die hohe Verfügbarkeit verteilter Systeme sicherstellen. Die MATRIXX Digital Commerce-Plattform wurde für den digitalen Bereich, 5G und IoT-Dienste skalierbar entwickelt und bietet Betreibern Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit, die erforderlich sind, um jetzt und in der Zukunft im Wettbewerb zu bestehen und erfolgreich zu sein.

Über MATRIXX Software

MATRIXX Software liefert cloudnative Lösungen der nächsten Generation für den digitalen Handel, die für Transformationen der Arbeitsweise von Unternehmen sorgen. MATRIXX betreut viele der weltweit größten Telekommunikationsgesellschaften, IoT-Akteure und aufstrebenden Anbieter digitaler Dienste und verpflichtet sich zur Bereitstellung einer modernen Handelsplattform, die sich leicht für die Unterstützung globaler Marktplätze und verbrauchsorientierter Dienste skalieren lässt. Mit seinem unermüdlichen Engagement für hervorragende Qualität bei Produkten und Kundenerfolg schafft MATRIXX die Grundlage für Firmen, die sich selbst neu erfinden und im digitalen Bereich Führungsrollen einnehmen wollen.

