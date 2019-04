Wien (www.aktiencheck.de) - Die Google-Mutter Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) hat gestern nach Börsenschluss ihr Q1-Ergebnis vorgelegt und verfehlte dabei die Umsatzerwartungen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Mit einem Plus von 15% habe der Umsatz in der Werbesparte den schwächsten Zuwachs seit 2015 verzeichnet und damit die Sorge genährt, dass Alphabet Marktanteile bei digitaler Werbung an Konkurrenten wie z. ...

