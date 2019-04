EXCHANGE NOTICE, 30 APRIL 2019 SHARES EAB GROUP PLC: MOVE FROM NASDAQ FIRST NORTH FINLAND TO THE OFFICIAL LIST At the request of EAB Group Plc, the company's B-shares will be removed from Nasdaq First North Finland. As from May 2, 2019 the shares will be listed on Nasdaq Helsinki's Official List.* An exchange notice about the listing on Nasdaq Helsinki's Official List was sent separately. The last trading day on Nasdaq First North Finland is April 30, 2019. *) The unlisted A-shares and listed B-shares of the company will be combined. The change was entered into the trade register on 30 April 2019. The new trading code is EAB. Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260 ********************** TIEDOTE, 30.4.2019 OSAKKEET EAB GROUP OYJ: SIIRTYMINEN NASDAQ FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALTA PÖRSSILISTALLE EAB Group Oyj:n pyynnöstä, kaupankäynti yhtiön B-sarjan osakkeella Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla päättyy. Osake otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle 2.5.2019.* Pörssi on lähettänyt erillisen tiedotteen listauksesta pörssilistalle. Viimeinen kaupankäyntipäivä Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla on 30.4.2019. *) Yhtiön listaamattomat A-sarjan osakkeet ja listatut B-sarjan osakkeet yhdistetään. Yhdistely on merkitty kaupparekisteriin 30.4.2019. Yhtiön osakkeen uusi kaupankäyntitunnus on EAB. Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260