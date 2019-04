Workiva, ein führender Anbieter von cloudbasierten vernetzten Daten-, Melde- und Compliance-Lösungen, gab heute die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Frankfurt am Main bekannt.

"Die Eröffnung einer Niederlassung in Frankfurt unterstreicht unser Commitment, unseren Kunden in Deutschland mit ihren speziellen Meldeherausforderungen zu helfen, egal, ob es um das geltende Recht vor Ort oder globale regulatorische Auflagen geht", so Marty Vanderploeg, Chief Executive Officer von Workiva. "Wir helfen Unternehmen und Organisationen weltweit mit dem Tagging und der Vernetzung ihrer Daten in einer einzigen Cloud-Umgebung, um die Richtigkeit und Genauigkeit zu verbessern und Risiken zu reduzieren."

Workiva, ein weltweit führender Anbieter vernetzter Melde-, XBRL- und Inline XBRL-Lösungen und eines der ersten von XBRL International zertifizierten Unternehmen, hat schon viele ausländische private Emittenten bei der Verwendung von XBRL-Tags in ihren Anmeldungen bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (SEC) maßgeblich unterstützt.

Europäische Unternehmen nutzen Wdesk inzwischen zur Einhaltung der Vorschriften der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde hinsichtlich Inline XBRL für ihre Taxonomie in einem europäisch vereinheitlichen elektronischen Format (European Single Electronic Format, ESEF). Diese Taxonomie ist für mehr als 5.000 EU-Emittenten für ihre Jahresfinanzberichte mit Stichtag 1. Januar 2020 vorgeschrieben.

Multinationale Unternehmen verbessern mit Wdesk zudem die Effizienz und Transparenz der weltweiten gesetzlichen Meldungen. Dabei handelt es sich um ein komplexes und kompliziertes Verfahren zur Meldung von Informationen bei staatlichen Behörden in Übereinstimmung mit den jeweiligen lokalen GAAP-Anforderungen der entsprechenden Jurisdiktionen.

"Wdesk ist die einzige Cloud-Plattform, die eine Datenqualitätssicherung während des gesamten Meldeverfahrens bietet von ERP-Transaktionsdaten bis hin zu abschließenden Meldungen", sagte Vanderploeg. "Unsere Wdesk-Plattform wird weiterhin eine treibende Kraft bei der weltweiten Transformation des Finanzmeldewesens sein."

Die Workiva-Niederlassung in Frankfurt hat die Adresse 8 Taunusanlage. Workiva hat außerdem Niederlassungen in Amsterdam, London und Paris sowie 12 US- und zwei kanadischen Großstädten.

Über Workiva

Workiva, ein führender Anbieter von cloudbasierten vernetzten Daten-, Melde- und Compliance-Lösungen, wird von Tausenden von Unternehmen in 180 Ländern, darunter mehr als 75 Prozent der Fortune 500-Unternehmen, sowie von staatlichen Behörden in Anspruch genommen. companies, and by government agencies. Unsere Kunden haben über fünf Milliarden Datenelemente verknüpft, um ihren Daten vertrauen können, Risiken zu begrenzen und Zeit zu sparen. Weitere Informationen über Workiva unter workiva.com.

