Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Aktien von Daimler angesichts der geringen Gesamtrendite von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 58 Euro belassen. Analyst Stephen Reitman kappte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für die Stuttgarter. Angesichts eines höheren Bewertungsmaßstabs für das Lkw-Geschäft änderte sich aber nichts an seinem Kursziel. Alle Augen seien auf das neue Management gerichtet, das er für eine gute Wahl und Kursstütze hält./ag/zb

