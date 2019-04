Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie nach Zahlen von 1400 auf 1350 US-Dollar gesenkt. Das Wachstumstempo des Internetkonzerns habe im ersten Quartal enttäuscht, schrieb Analystin Heather Bellini in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Entscheidend seien nun die nächsten Signale, ob die Werbeeinnahmen im zweiten Quartal wieder Fahrt aufnehmen. Die Expertin ließ die Papiere auf der "Conviction Buy List"./ag/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2019 / 23:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: US02079K3059