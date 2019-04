Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: UniDevice AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu UniDevice AG Unternehmen: UniDevice AG ISIN: DE000A11QLU3 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 2,60 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2019 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann Weiter auf Rekordkurs, Sehr starke Entwicklung im Q1 2019, UniDevice AG erhöht Guidance, Prognosen und Kursziel angehoben Auch im ersten Quartal 2019 war die UniDevice AG in der Lage, den eindrucksvollen Wachstumskurs der vergangenen Berichtsperioden fortzusetzen. Mit Umsatzerlösen in Höhe von 101,07 Mio. EUR (VJ: 78,05 Mio. EUR) wurde dabei nicht nur der Vorjahreswert deutlich übertroffen, es wurde zudem mit dem Überschreiten der 100 Mio. EUR-Umsatzmarke ein neuer Quartals-Rekordwert erreicht. Insbesondere die Tatsache, dass die Umsätze des vierten Quartals 2018 nochmals übertroffen wurden, ist an dieser Stelle hervorzuheben. Das vierte Quartal ist dabei aufgrund der Weihnachtsfeiertage sowie diverser Verkaufsaktionen (Black Friday etc.) in der Regel das mit Abstand umsatzstärkste Quartal im Jahresvergleich. Als Broker für Kommunikations- und Unterhaltungselektronik ist der Rohertrag, also der Unterschied zwischen den Einkaufs- und Verkaufspreisen bei den Geräten, eine entscheidende Ergebnisgröße zur Messung des Unternehmenserfolgs. Dabei wird auch beim Rohertrag eine tendenzielle Verbesserung ersichtlich, mit einem Anstieg der Rohertragsmarge auf 1,50 % (VJ: 1,35 %) und damit einer überproportionalen Verbesserung des Rohertrages auf 1,51 Mio. EUR (VJ: 0,96 Mio. EUR). Offensichtlich ist es hier der UniDevice AG gelungen, verbesserte Einkaufs- bzw. Verkaufskonditionen zu erreichen. Es ist zudem davon auszugehen, dass insbesondere die etwas margenstärkeren Produktgruppen stärker gehandelt wurden. Darauf aufsetzend sowie unter Berücksichtigung der konstant sehr schlanken Kostenstrukturen wurden sowohl beim EBIT als auch beim Nachsteuerergebnis erhebliche Verbesserungen erreicht. Die EBIT-Marge in Höhe von 0,91 % (VJ: 0,56 %) ist der höchste Quartalswert der UniDevice AG und verdeutlicht, dass die Gesellschaft bei steigenden Umsätzen auch von Skaleneffekten profitieren kann. Für die kommenden Perioden sollte dieser Effekt noch stärker sichtbar werden. Zusammen mit der Veröffentlichung der Q1-Zahlen hat das UniDeviceManagement die Prognosen für 2019 erhöht. Auf Grundlage der erhöhten RunRate werden nunmehr Umsatzerlöse in Höhe von mehr als 400 Mio. EUR (bisherige Prognose: mindestens 380 Mio. EUR), ein EBIT von mehr als 3 Mio. EUR (bisherige Prognose: mindestens 2,6 Mio. EUR) sowie ein Nachsteuerergebnis von mehr als 2 Mio. EUR (bisherige Prognose: 1,91 Mio. EUR) erwartet. Eine einfache Hochrechnung der Q1-Umsätze und des Q1-EBIT zeigt auf, dass selbst die angepasste Unternehmens-Guidance gut zu erreichen sein dürfte und somit weiterhin als konservativ einzustufen ist. Auf der Unternehmens-Guidance aufbauend haben wir eine Anhebung unserer 2019er und 2020er Prognosen vorgenommen. Wir sind überzeugt, dass sowohl die vorhandenen Kapazitäten als auch die finanzielle Ausstattung ausreichen, um deutlich höhere Umsatzniveaus zu erreichen. Aktuell verfügt die UniDevice über Kreditlinien in Höhe von 4,5 Mio. EUR, womit die in der Regel sehr kurzfristige Vorfinanzierung der elektronischen Geräte (Lagerumschlag liegt bei durchschnittlich 5 Tagen) gut abgedeckt ist. Zusammen mit der steigenden Innenfinanzierungskraft sollten die geplanten Umsatzniveaus gut zu erreichen sein. Analog zur Anhebung der Umsatzprognosen gehen wir von einer sukzessiven Verbesserung der Rentabilitätsquoten aus und folglich dürfte die Gesellschaft in den kommenden Geschäftsjahren neue Ergebnisrekordwerte erreichen. Im Rahmen des angepassten DCF-Bewertungsmodells haben wir infolge der angehobenen Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2019 und 2020 ein neues Kursziel in Höhe von 2,60 EUR (bisher: 2,35 EUR) ermittelt. Damit ist ein weiterhin hohes Kurspotenzial gegeben und wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17917.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum (Zeitpunkt)Fertigstellung: 30.04.19(09:42 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 30.04.19(10:30Uhr) =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

