SMTconnect 2019 soll zum Inbegriff des Netzwerkens werden. Es gilt sich auszutauschen, inspirieren zu lassen und natürlich auch weiterzubilden oder eben zu Netzwerken.

Denn das ist auch klar: Vor allem der persönliche Kontakt ist in unserer digitalisierten Welt ausschlaggebend für eine enge Zusammenarbeit.

Als Fachzeitschrift Productronic wollen wir uns der neuen Ausrichtung der SMT-Messe "SMTconnect" anschließen. Wir wollen dafür Sorge tragen, dass die gesamte SMT-Community, also Anwender, Anbieter, Dienstleister und Auftraggeber, zu einem spannenden und interessanten dreitätigen Event zusammengebracht wird. Wie? Mit dem "SMTconnect Guide" - den EINZIGEN offiziellen Messemagazin! In enger Zusammenarbeit mit Mesago hat die Fachzeitschrift Productronic diesen Messeguide entwickelt, der künftig noch besser auf die Bedürfnisse der Fachbesucher eingehen wird. Der SMTconnect Guide wird Ihnen am Messeeingang ausgehändigt.

Alles, was

