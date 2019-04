Beiersdorf hat im ersten Quartal den Umsatz dank einer besser als am Markt erwarteten Entwicklung in beiden Segmenten spürbar gesteigert.Der Hamburger Konsumgüterkonzern erzielte laut Mitteilung ein Erlösplus von knapp 8 Prozent auf 1,947 Milliarden Euro. Analysten hatten Beiersdorf nur 1,878 Milliarden Euro zugetraut. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält der Konzern fest. Zu den hohen Erlösen trug vor allem das Geschäft in Afrika, Asien und Australien mit zweistelligen Wachstumsraten bei. ...

