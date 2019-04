Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Covestro nach dem Quartalsbericht auf "Neutral" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Analyst Mathew Hampshire-Waugh nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie an seinem Bewertungsmodell nur kleinere Anpassungen vor. Der Kunststoffkonzern müsse im zweiten Halbjahr schon in allen Endmärkten eine robuste Erholung schaffen, um die gesteckten Jahresziele zu erreichen. Dies sei ein Grund, der gegen eine optimistischere Einschätzung der Aktien spreche, so der Experte./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2019 / 04:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-04-30/11:05

ISIN: DE0006062144