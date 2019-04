San Diego und Berlin (ots/PRNewswire) - Mapp bekannt, dem deutschen Marktführer für Customer Intelligence und Marketing Analytics Software.



Webtrekks Expertise in den Bereichen Analytics, Customer Intelligence, Dashboards, Machine Learning und Künstliche Intelligenz ergänzt Mapps digitale Marketing-Plattform ("Mapp Cloud") perfekt. Die Kombination von Mapps umfassendem Angebot zur Kundenakquise und -bindung mit Webtrekks Customer Intelligence schafft eine neue, leistungsstarke Marketing-Plattform, die Anwendern eine ganzheitliche Customer Experience auf Basis einzigartiger Analytics- und Personalisierungslösungen bietet. Die zusammengeführte Plattform befähigt Marketers, Kundendaten zentral zu bündeln, das Kundenverhalten mittels Machine Learning zu analysieren sowie Kunden kanalübergreifend durch maßgeschneiderten Content anzusprechen.



"Seit jeher ist Mapp Spezialist in den Bereichen Kundenakquise und -bindung. Mit dem Launch unserer Customer-Data-Plattform im vergangenen Jahr ermöglichten wir erstmals Kampagnen auf Basis kanalübergreifender Kundendaten," erklärt Steve Warren, CEO von Mapp. "Damit Marketers ihre Daten erfolgreich in Insights und diese Insights wiederum in Maßnahmen übersetzen können, müssen Customer Intelligence, Machine Learning und Künstliche Intelligenz effektiv eingesetzt werden. Wir freuen uns, Webtrekk in der Mapp-Familie begrüßen zu dürfen, um unsere Vision einer ganzheitlichen Marketing-Plattform realisieren zu können."



"Wir freuen uns sehr, dass Webtrekk zu einem zentralen Bestandteil der Mapp Cloud wird. Die Verknüpfung unseres Customer Intelligence- und Analytics-Angebots mit den Möglichkeiten von Mapp im Cross-Channel-Marketing ermöglicht Marketers eine hochgradig personalisierte Kundenansprache," erläutert Christian Sauer, Gründer von Webtrekk. "Für uns von Webtrekk ist es unerlässlich, unseren Fokus auf First-Party-Daten beizubehalten. Mit ISO-zertifizierten Rechenzentren in Deutschland und einer First-Party-Datenstrategie zur Kundengewinnung ist Mapp der ideale Partner."



Mapp und Webtrekk werden ihr Angebot zu einem vollintegrierten Produkt zusammenfügen, um ihre technologische Expertise gebündelt anzubieten. Kunden beider Unternehmen profitieren hiervon in mehrerlei Hinsicht:



- Mapps Kunden profitieren von auf Webtrekk basierenden, kanalübergreifenden Kampagnenreports sowie von KI-gestützter Marketing Intelligence und Scorings. Darüber hinaus erhalten Kunden Zugriff auf die gesamte Customer Analytics-Plattform von Webtrekk inkl. personalisierter Produkt-Recommendations, Customer Intelligence Dashboards sowie verhaltensbasierte Retargeting-Möglichkeiten. - Webtrekks Kunden profitieren von Marketing Automation durch die Cross-Channel-Marketing-Lösung Mapp Cloud. So lassen sich E-Mail- und SMS-Kampagnen anstoßen. Zudem können Echtzeit-Verhaltensdaten zum Versand personalisierter Push- und In-App Nachrichten genutzt werden.



Die integrierte Plattform bietet eine kostengünstigere und leistungsstärkere Alternative zu herkömmlichen Enterprise Marketing Clouds. Mit der neuen 'Mapp Cloud powered by Webtrekk' werden Marketer und Datenanalysten entlastet, sodass sie sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können.



Um das Engagement sowie die Präsenz von Mapp auf dem deutschen Markt auszubauen, behält Mapp den Berliner Hauptsitz der etablierten Marke Webtrekk bei.



Der Abschluss der Transaktion, der geltenden behördlichen Genehmigungen und weiteren üblichen Abschlussbedingungen unterliegt, wird für das zweite Quartal 2019 erwartet.



Über Mapp



Mapp unterstützt Unternehmen dabei, sich von der Masse abzusetzen, ohne sich finanziell zu verausgaben. Mapp Cloud ist eine innovative digitale Marketing-Plattform, die Kundenakquise und Kundenbindung in einer übersichtlichen Plattform mit integrierten Cross-Channel-Funktionen zusammenführt. Hinter Mapp Cloud steht die native Kundendaten-Plattform (CDP) von Mapp, mit der Kampagnen auf Grundlage echtzeitbasierter, vereinheitlichter Kundendaten ermöglicht werden. So bleiben Vermarkter ihren Kunden immer einen Schritt voraus. Mapp bietet zudem eine Plattform für das E-Mail-Marketing mit dem Namen Mapp Empower an, die sich speziell an Digitalagenturen richtet.



Der Hauptsitz von Mapp befindet sich in San Diego (USA). Das Unternehmen betreibt Niederlassungen in acht Ländern. Diese unterstützen über 3.000 Unternehmen beim intelligenten Marketing und der Renditeoptimierung im Bereich Digitalmarketing. Mapp zählt Unternehmen wie Puma, Xerox, PepsiCo, Qantas, Infinity und Lloyds Banking Group zu seinen Kunden.



Erfahren Sie mehr unter www.mapp.com.



Über Webtrekk



Webtrekk ist eine der marktführenden Premium Customer Intelligence-Plattformen in Europa. Unternehmen unterstützt Webtrekk dabei, das Verhalten ihrer Webseiten- und App-Nutzer kanalübergreifend zu verstehen, zu analysieren und gezielt für Marketing-Maßnahmen anzuwenden. Das vielfach erprobte First-Party-Datenangebot verhilft Kunden zu einer maximalen Datentiefe. Webtrekk garantiert höchste Datenschutzstandards und ist TÜV-zertifiziert. Die Datenspeicherung erfolgt auf Servern in der Europäischen Union. Der Hauptsitz befindet sich in Berlin, weitere Niederlassungen sind in Italien und Spanien. Zu den mehr als 400 Webtrekk-Kunden zählen u. a. FlixBus, Porsche Holding, ING und MyToys. Erfahren Sie mehr unter www.webtrekk.com.



