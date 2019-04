Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Astrazeneca nach Zahlen von 6900 auf 6800 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Pharmakonzerns für das erste Quartal seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Besonders die starke Margenentwicklung und die Umsätze in den Schwellenländern hätten überzeugt. Allerdings habe die Entwicklung des Cash Flow enttäuscht./mf/stk Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2019 / 04:27 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-04-30/11:08

ISIN: GB0009895292