Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Bundesanleihen haben sich zum Wochenauftakt um die 0,00%-Marke bewegt und waren damit etwas schwächer, so die Analysten der Nord LB.Kursgewinne habe es nach der Parlamentswahl lediglich in Spanien gegeben, allerdings hätten sich auch diese in engen Grenzen gehalten. Bei US-Staatsanleihen habe es nach besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten schwächere Notierungen gegeben. Die Rendite der zehnjährigen Treasury sei auf 2,54% (2,51%) gestiegen. (30.04.2019/alc/a/a) ...

