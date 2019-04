Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Aufsichtsrat der OTI Greentech AG (ISIN DE000A2TSL22/ WKN A2TSL2) hat das bisherige Vorstandsmitglied Dr. John C. Kisalus als Alleinvorstand und CEO mit Wirkung zum 1. Mai 2019 bestellt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...