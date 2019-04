Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Covestro nach Zahlen zum ersten Quartal von 45 auf 50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Geschäftsentwicklung des Kunststoffkonzerns habe sich nach einem sehr schwachen Vorquartal normalisiert, schrieb Analyst Thomas Swoboda in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Gewinnausblick (Ebitda) auf das laufende zweite Jahresviertel habe jedoch enttäuscht. Das neue Kursziel begründete er mit Signalen eines nachlassenden Preisdrucks - zumindest vorerst. Größeres Erholungspotenzial bei den Preisen gebe es nicht, auch da neue Produktionskapazitäten von Wettbewerbern in den Markt kämen./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2019 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2019-04-30/11:10

ISIN: DE0006062144