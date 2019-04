Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hamburg (pta017/30.04.2019/10:45) - Mit Beschluss vom 29.4.2019 hat der Aufsichtsrat Herrn Andreas Arndt zum weiteren Mitglied des Vorstands bestellt. Herr Arndt verfügt über langjährige Erfahrungen in verschiedenen Funktionen deutscher Großbanken und hat unter anderem für eine deutsche Bank in den Bereichen Controlling und Revision mehrere Jahre in den USA gearbeitet. Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat Herrn André Müller von seinem Vorstandsamt abberufen. Herr Müller ist seit Januar 2018 aufgrund einer schweren Erkrankung, die noch immer anhält, nicht in der Lage, seine Aufgaben wahrzunehmen. Der Aufsichtsrat bedankt sich bei Herrn Müller für die geleistete Arbeit und wünscht ihm auf dem Wege der Genesung alles Gute.



Die Gesellschaft teilt weiterhin mit, dass sie am 06. Mai 2019 den noch ungeprüften Jahresabschluss für das Jahr 2018 veröffentlichen wird. Sie nimmt diese Veröffentlichung zu diesem Zeitpunkt vor, um den gesetzlichen Offenlegungspflichten als börsennotiertes Unternehmen nachzukommen. Die Sozietät ks auditing GmbH wurde gerichtlich zum Abschlussprüfer für das Jahr 2018 bestellt und hat die Arbeiten an der Prüfung bereits aufgenommen.



Mit der Beendigung der Prüfung rechnet die Gesellschaft bis Juli 2019. In der Folge soll sodann unmittelbar zur Hauptversammlung 2019 eingeladen werden. Die diesjährige Hauptversammlung wird die erste ordentliche Hauptversammlung des Unternehmens seit dem Jahre 2011 sein.



Versäumnisse der Vergangenheit lasten noch immer in Form verhängter Bußgelder auf der Gesellschaft. Die Verwaltung ist allerdings zuversichtlich, hier im Verhandlungswege mit der entsprechenden Behörde zu Lösungen zu gelangen,die für das Unternehmen tragbar sind.



(Ende)



