Der DAX ist gestern verhalten in die neue Handelswoche gestartet. Am Vormittag stieg er noch auf ein neues Jahreshoch. Am Ende des Tages blieb ein Plus von 0,1 Prozent auf der Kurstafel stehen. Schlussstand: 12.328 Punkte.



Marktidee: Continental. Conti hat in der vergangenen Woche Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Der schwache Automarkt sorgte für einen Gewinneinbruch. Die Aktie geriet daraufhin unter Druck und unterbrach die zuvor gestartete Erholungsrallye. Damit die Rallye weiter geht, darf der Kurs jetzt eine bestimmte Unterstützung nicht unterschreiten.