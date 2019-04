Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise ist vor allem dank guter Geschäfte mit Duft und Körperpflege mit Schwung in das neue Jahr gestartet.Die Prognose 2019 sowie die Ziele bis 2025 haben Bestand. Zuwächse in allen Segmenten ließen den Umsatz laut Unternehmen in den ersten drei Monaten um 9,3 Prozent auf 848,8 Millionen Euro steigen. Analysten hatten mit 845 Millionen Euro etwas weniger erwartet. Organisch entsprach das einem Umsatzplus von 8,2 Prozent, wie die Holzmindener Gesellschaft ...

