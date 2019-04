Zürich (ots) -



Die Schweizer Textil- und Bekleidungsbranche blickt auf ein

erfolgreiches Jahr 2018 zurück. Die Exporte von Textilien haben mit

1,3 Milliarden Franken um 1,9 Prozent zugenommen. Treiber dieser

Entwicklung sind vor allem die technischen Textilien.



Die Schweizer Textilfirmen sind spezialisiert auf Nischenmärkte

und entwickeln, produzieren und handeln mit Spezialitäten. Dies zeigt

sich einmal mehr in der Statistik des vergangenen Jahres.



Die Textilimporte in der Höhe von 2 Milliarden Franken haben um

4,5 Prozent zugenommen. Es handelt sich hier um Güter, die in die

Schweiz zur Weiterverarbeitung eingeführt und später grösstenteils

wieder exportiert werden. Ebenso zugenommen haben die Textilexporte.

Mit rund 1,3 Milliarden Franken Textilexporten sind diese um 1,9

Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der grösste Anteil dieser

Exporte fällt auf die technischen Textilien, die unter anderem in der

Medizin, der Raumfahrt, der Fahrzeugindustrie und der Architektur

verwendet werden. Sie sind das Zugpferd der Branche. Die Exporte sind

in diesem Bereich um 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen.



Im Bekleidungssektor sind sowohl die Importe wie die Exporte

gestiegen. Mit Ausfuhren im Wert von fast 1 Milliarde Franken

verzeichnet die Branche ein Plus von 21,6 Prozent. Der Wert der

importierten Bekleidung betrug bereinigt 5,8 Milliarden Franken und

stieg um 8,9 Prozent. Wichtigster Lieferant ist weiterhin China mit

rund einem Drittel.



Internationale Unsicherheit durch Protektionismus und

Handelskonflikte sind Gift für unsere Branche. Aber auch die

Unsicherheit im Ringen der Schweiz mit der EU. Europa ist mit einem

Exportanteil von über 70 Prozent mit Abstand der wichtigste Partner.

Die Wertschöpfungsketten der Textil- und Bekleidungsbranche sind

grenzüberschreitend integriert: Forschung, Entwicklung, Produktion

und Verkauf erfolgen in einem System von engen, grenzüberschreitenden

Kooperationen. Umso wichtiger sind stabile und vorhersehbare

Rahmenbedingungen mit der EU. Swiss Textiles unterstützt das

institutionelle Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU daher

klar.



«Der Strukturwandel in der Branche macht sich weiter bemerkbar.

Die Firmen sind trotz des erfolgreichen Geschäftsjahres noch immer

einer starken internationalen Konkurrenz ausgesetzt. Themen wie

Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind zentral für die künftige

Ausrichtung unserer Branche», sagt Swiss-Textiles-Präsident Carl Illi

zu den Entwicklungen der Schweizer Textilwirtschaft.



