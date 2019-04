Hyundai hat bereits mit einer milliardenschweren Investitionsoffensive für die Wasserstoffmobilität verblüfft. Nun springt Korea Gas (Kogas) dem Automobil-Hersteller zur Seite. Wie The Korea Herald berichtet, will das Unternehmen über vier Milliarden Dollar in den Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur und die Entwicklung damit verbundener Technologien pumpen. Die Rahmenbedingungen könnten für Wasserstoff-Pure-Player wie Nel wohl kaum besser sein.

Den vollständigen Artikel lesen ...