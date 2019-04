Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Bayer von 69 auf 61 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Ulrich Huwald sieht in nächster Zeit kaum Potenzial für die Papiere der Leverkusener. Der hohe Abschlag auf den inneren Wert dürfte erhalten bleiben, bis die Risiken aus den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten geklärt sind, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000BAY0017