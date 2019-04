Über mangelnde Spannung am Ölmarkt kann man sich in diesen Tagen wahrlich nicht beklagen. Schossen die Ölpreise zu Beginn der letzten Handelswoche noch nach oben, wurde es zum Wochenausklang hin am Freitag (26.04.) ein wenig brenzlig für die "Bullen", denn Brent C.O. und auch WTI Oil sahen sich plötzlich kräftigen Gewinnmitnahmen gegenüber. Umso wichtiger war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...