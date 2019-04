Mannheim (ots) - Der Consulting-Spezialist sieht sich für den Kulturwandel in der Beratung gut gerüstet



Zum sechsten Mal in Folge wurden die CAMELOT Management Consultants von dem Wirtschaftsmagazin brand eins und statista als "Beste Berater" Deutschlands ausgezeichnet - und dies auch wieder in mehreren Kategorien: Chemie/Pharma, Maschinen- und Anlagenbau, Einkauf und Supply Chain Management sowie Operations Management. Ausschlaggebend für die Auszeichnung waren Höchstnoten von Kunden sowie zahlreiche Empfehlungen von anderen Beratungshäusern. Für den von den Generationen Y und Z getriebenen Kulturwandel in der Beratung sieht sich der Beratungsspezialist gut aufgestellt.



Wie das Wirtschaftsmagazin brand eins in seinem aktuellen Themenspecial "Consulting" beschreibt, vollzieht sich in der Beratungsbranche ein Wandel. Dieser zeigt sich vor allem in den weitreichenden Digitalkompetenzen, die Kunden fordern und die weit über die klassische Technologiekompetenz aus Sicht der Informationstechnologie (IT) hinausgehen. "Für digitale Innovationen, die Einführung digitaler Prozesse und die Transformation hin zu neuen Geschäftsmodellen gilt es die Fachkompetenzen im Unternehmen im Zusammenspiel mit den technischen Fähigkeiten und digitalen Treibern wie Data Analytics, künstliche Intelligenz oder Blockchain aufzubauen und für Innovationszwecke in Projekten anwendbar zu machen," beschreibt Dr. Josef Packowski, Managing Partner bei CAMELOT, die neuen Anforderungen an Beratungsunternehmen.



Erfolgsstrategien im "War of Talents"



Wie brand eins schreibt, sei zudem die Personalrekrutierung für Beratungsunternehmen schwerer denn je. "Der War of Talents hat sich massiv verschärft," bestätigt Josef Packowski. "Vertreter der neuen Instagram-Generationen suchen vor allem spannende Aufgaben in nachhaltigen Unternehmenskulturen mit dynamischem Entrepreneur-Geist."



Mit seinen Digitalen Innovationszentren für die Entwicklung digitaler Produkte und Services, der Einführung disruptiver Geschäftsprozesse und digitaler Geschäftsmodelle bei renommierten Kundenunternehmen sowie einer flexiblen Arbeitsumgebung und Möglichkeiten für soziales Engagement sieht sich CAMELOT für den Kampf um hochqualifizierte Talente gut aufgestellt. "Mitarbeiter finden bei uns als Nischenberatung das, was in vielen anderen Unternehmen oftmals zu kurz kommt: eine enge persönliche Begleitung, gerade beim so wichtigen Einstieg in die Beratung, sowie die Möglichkeit, sich einzubringen, als Mensch zu wachsen und Dinge zu bewegen - bis hin zur Gründung eines eigenen Start-ups. Dazu kommen flexible Möglichkeiten, Aktivitäten zu realisieren, die persönlich am Herzen liegen, wie zum Beispiel ein Social Sabbatical für ein Hilfsprojekt in einem Entwicklungsland", beschreibt Markus Lackermann, Head of Recruiting und HR Marketing bei CAMELOT, das Arbeitsumfeld in seinem Unternehmen.



Die Studie von brand eins und statista ist die umfangreichste Befragung zum Thema Consulting in Deutschland. Über 1.700 Partner aus Beratungsunternehmen und rund 1.500 Führungskräfte in kleinen, mittleren und großen Unternehmen gaben ihre Empfehlungen zu den besten Beratungsunternehmen ab. Aus den Urteilen beider Gruppen wurden für 16 Branchen und 18 Arbeitsbereiche die jeweiligen Bestenlisten erstellt.



CAMELOT Management Consultants ist der weltweit führende Beratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil der CAMELOT Gruppe mit weltweit 1.800 Mitarbeitern und Hauptsitz in Mannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren den Projekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von der Entscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischen Umsetzung.



