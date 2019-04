Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf nach Umsatzzahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das erste Quartal des Konzerns sei stark ausgefallen, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das Umsatzwachstum habe die Konsensschätzungen deutlich übertroffen. Der Ausblick sei zwar nur bestätigt worden, doch gebe es bei Umsatz und Gewinn Potenzial nach oben./mf/stk Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2019 / 02:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2019 / 02:12 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2019-04-30/12:09

ISIN: DE0005200000