Frankfurt (www.fondscheck.de) - Im März dominierten globale Wachstumssorgen das Marktgeschehen, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniWirtschaftsAspirant A (ISIN LU0252123129/ WKN A0JLXV).Die schwachen Konjunkturdaten hätten dabei auch bei den Notenbanken für ein Umdenken gesorgt. Die geldpolitische Kehrtwende der US-Notenbank Federal Reserve habe letztlich die Rendite zehnjähriger US-Treasuries auf bis zu 2,4 Prozent gedrückt. Auch die bonitätsstarken Bundesanleihen seien gefragt gewesen. Die Schuldverschreibungen hätten teilweise bis in den zehnjährigen Bereich unterhalb der Nulllinie rentiert. In Indien sei eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte auf sechs Prozent erfolgt. Die Zentralbank in Nigeria habe die Zinsen um 50 Basispunkte auf 13,5 Prozent gesenkt. In Ungarn hingegen habe die Zentralbank den Einlagesatz um 10 Basispunkte erhöht. ...

