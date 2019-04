Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Philips nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Konzern habe seine Erwartungen an das Gesamtjahr zwar bestätigt, beim Umsatz in einigen Geschäftsbereichen die Erwartungen jedoch verfehlt, schrieb Analyst Yi-Dan Wang in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Auf dem aktuellen Niveau sei die Aktie aber günstig bewertet./mf/stk Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2019 / 04:27 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0072 2019-04-30/12:16

ISIN: NL0000009538