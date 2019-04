"Alter verpflichtet" - Vorstandsinterview mit Porr-CEO Karl-Heinz Strauss. Wie wir wissen, feiert der österreichische Baukonzern heuer sein 150jähriges Börsejubiläum. Doch auch die Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres geben Grund zu feiern; Rekorde praktisch überall. Der Gewinn konnte 2018 um fast 4 Prozent gesteigert werden und liegt nun bei 66,2 Mio. Euro. Dabei gab es im vergangenen Jahr auch einiges an Gegenwind für die Baubranche: Steigende Preise bei den Rohstoffen und Fachkräftemangel. Karl-Heinz Strauss bezeichnet das Jahr 2018 wörtlich als "spannend und herausfordernd". Die Betriebsleistung stieg auf den Rekordwert von 5,9 Mrd. Euro, Wachstum gab es in allen Märkten, sehr stark in Polen. Die ...

