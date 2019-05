4 Sterne für Premieren-Anleihe - in ihrem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer vergeben die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG 4 Sterne für die neue 6,50%-Anleihe der TERRAGON AG (WKN A2GSWY).

"Kein Projekt mit Verlust"

Zur Begründung: Die TERRAGON AG sei laut den KFM-Analysten mit ihrem Fokus auf hochwertige Servicewohnungen in einem anhaltenden Wachstumsmarkt aktiv. Der bisherige erfolgreiche Track Record und die Tatsache, dass in den letzten 20 Jahren kein Projekt mit einem Verlust abschloss, zeige die Ertragskraft der Gesellschaft. Positiv sei zudem die enorme Projektpipeline hervorzuheben, die es erlaube besonders margenträchtige Projekte mit höchster Priorität anzugehen ("cherry picking"). In Verbindung mit der Rendite von 6,50% p.a. bewerten die Analysten die Anleihe als attraktiv mit 4 von 5 möglichen Sternen.

TERRAGON-Anleihe 2019/24

ANLEIHE CHECK: Die nicht nachrangige und unbesicherte Mittelstandsanleihe der TERRAGON AG ist mit einem Zinskupon von 6,50% p.a. (Zinstermin jährlich am 24.05.) ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 24.05.2024. ...

