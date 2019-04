Strategieadjustierung und Kostenmaßnahmen des Vorstands tragen erste Früchte - Baader Bank mit ausgeglichenem Ergebnis im ersten Quartal 2019 DGAP-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Strategieadjustierung und Kostenmaßnahmen des Vorstands tragen erste Früchte - Baader Bank mit ausgeglichenem Ergebnis im ersten Quartal 2019 30.04.2019 / 12:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung: Strategieadjustierung und Kostenmaßnahmen des Vorstands tragen erste Früchte - Baader Bank mit ausgeglichenem Ergebnis im ersten Quartal 2019 Alle Zahlen vorläufig und ungeprüft Unterschleißheim, 30. April 2019: Nach einem hohen Jahresverlust 2018 tragen die Adjustierungen in der Konzernstruktur und der Gesamtbankstrategie sowie die eingeleiteten Kosteneinsparmaßnahmen erste Früchte. Der Negativtrend im operativen Geschäft, v.a. in den letzten beiden Quartalen des vergangenen Geschäftsjahres mit einem negativen Ergebnis vor Steuern in Höhe von EUR -5,6 Mio. bzw. EUR -12,2 Mio., konnte angehalten werden. Für das erste Quartal 2019 weist der Baader Bank Konzern kumuliert ein leicht positives Ergebnis vor Steuern in Höhe von EUR 0,3 Mio. aus. Handels- und Provisionsergebnis uneinheitlich Mit EUR 9,7 Mio. bewegt sich das Provisionsergebnis auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums (Q1 2018: EUR 9,8 Mio.) und etwas unter dem des Vorquartals (Q4 2018: EUR 11,6 Mio.). Ein eher verhaltener Beginn des Geschäftsjahres bei der Tochtergesellschaft Baader & Heins Capital Management AG und der Baader Helvea Gruppe konnte durch ein wesentlich höheres Provisionsergebnis im Geschäftsfeld Multi Asset Brokerage kompensiert werden. Hier konnten durch die Baader Bank Marktanteile im Equity Brokerage gewonnen werden. Das Handelsergebnis befindet sich mit EUR 12,4 Mio. unter Vorjahresniveau (Vorjahr: EUR 15,9 Mio.) liegt jedoch wesentlich über den Werten des Vorquartals (Q4 2018: EUR 7,4 Mio.). Insgesamt sind weiter fallende Börsenumsätze in den Market Making-Aktivitäten der Bank, überwiegend in Aktien und verbrieften Derivaten, zu sehen. Die Umsatzerlöse in Höhe von EUR 3,5 Mio. (Q1 2018: EUR 3,6 Mio.; Q4 2018: EUR 3,6 Mio.), das Zinsergebnis von EUR -0,3 Mio. (Q1 2018: EUR -0,3 Mio.; Q4 2018: EUR 0,3 Mio.) sowie die laufenden Erträge in Höhe von EUR 0,2 Mio. (Q1 2018: EUR 0,1 Mio.; Q4 2018: -0,3 Mio.) liegen allesamt nicht wesentlich verändert um das Niveau des Vergleichszeitraums des Vorjahres und stehen für einen untergeordneten Ergebnisbeitrag. Kostenmaßnahmen greifen, gute Kapital- und Liquiditätsausstattung Die Einsparmaßnahmen zeigen erste nennenswerte Effekte. So belaufen sich die kumulierten konzernweiten Aufwendungen zum Ende des ersten Quartals 2019 auf EUR - 26,3 Mio. (Q1 2018: EUR -29,4 Mio.; Q4 2018: EUR -36,0). Im Vergleich zum Vorjahr fällt der Aufwand des Konzerns damit deutlich niedriger aus. Der Personalaufwand im Konzern sinkt durch Restrukturierungen und gezielte Personalpolitik, aber auch durch niedrigere variable Komponenten, auf EUR -11,8 Mio. (Q1 2018: EUR -13,2 Mio.; Q4 2018: -16,9 Mio.). Mit einer bilanziellen Eigenkapitalquote von 10,4 % (Q1 2018: 12,3 %; Q4 2018: 10,7 %), einer modifizierten Eigenkapitalquote von 13,5 % (Q1 2018: 15,9 %; Q4 2018: 13,8 %) und einer Bilanzsumme zum Stichtag 31.03.2019 von EUR 720,4 Mio. (Q1 2018: EUR 789,5 Mio.; Q4 2018: EUR 713,2 Mio.) zeigt sich die Baader Bank gut kapitalisiert. Die aufsichtsrechtliche Gesamtkapitalquote weist einen Wert von 14,3 % (Q1 2018: 15,9 %; Q4 2018: 14,3 %) auf. Konzernumbau mit Abschluss im ersten Halbjahr Nach einem sehr schwierigen Geschäftsjahr 2018 und entsprechenden Jahreszahlen (siehe Corporate News vom 22.03.2019) hat die Baader Bank weitreichende Maßnahmen zur Verbesserung und ihrer Weiterentwicklung aufgesetzt. Neben der Verkleinerung des Vorstands und einem umfangreichen Strategie-Review, bei dem sich die Baader Bank auf ihre Kernaktivitäten und Kernkompetenzen fokussiert, wurden zudem Kosten- und Personalmaßnahmen ergriffen. Die Mitarbeiteranzahl im Baader Bank Konzern wurde zum 31.03.2019 auf 426 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesenkt (Q1 2018: 448; Q4 2018: 441). Weitere Effekte aus bereits ergriffenen Maßnahmen werden im Jahresverlauf folgen. Parallel wird die Konzernstruktur maßgeblich verschlankt. Hier konnten bereits die Anteile an der Conservative Concept Portfolio Management AG (Frankfurt am Main) auf 20 % gesenkt sowie die Beteiligung an der Gulf Baader Capital Markets S.A.O.C. (Muskat, Oman) gänzlich veräußert werden. Wachstum in den meisten Geschäftsaktivitäten setzt sich zu Jahresbeginn fort Im Wachstumssegment Corporate Brokerage konnten im ersten Quartal neun neue Mandate hinzugewonnen werden. Zum Stichtag 31.03.2019 werden 46 Unternehmen durch die Baader Bank in den Dienstleistungen rund um das Designated Sponsoring und Kapitalmarktbearbeitung betreut. Im Banking-Geschäft mit klassischen Vermögensverwaltern und Online-Vermögensverwaltern wurde die Anzahl geführter Konten/Depots bei der Baader Bank im ersten Quartal von 24.500 auf 27.500 erhöht, was mit einer Steigerung des Depotvolumens von EUR 3,5 Mrd. auf EUR 3,8 Mrd. einherging. Neue namhafte Kundenplattformen sind hier OSKAR und VTB Bank. Weitere Projekte mit Vermögensverwaltern und Banken sind gestartet oder bereits in Umsetzung. Die Entwicklung im durch die MiFID II stark unter Druck geratenen Research-Markt zeigt sich, vor allem getrieben durch die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Geschäftspartner AlphaValue, erfreulich. Vor allem im Equity Brokerage konnten Marktanteile, auch durch neue internationale Kunden, hinzugewonnen werden. Die Baader Bank setzt hier also ihr dynamisches Wachstum im gesamten Kundengeschäft fort. Die eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen, eine straffere Organisationsstruktur sowie eine Adjustierung der strategischen Ausrichtung von Gesamtkonzern, Bank und Geschäftsfeldern sollten mittelfristig dazu führen, dass die Baader Bank in einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld schrittweise ihre Profitabilität zurückgewinnen kann. Eine Erwartungsanpassung ist durch die Entwicklung des ersten Quartals 2019 nicht angezeigt. Der Konzernbericht 2018 der Baader Bank wird Mitte Mai 2019 mit der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung auf der Webseite des Unternehmens unter der Rubrik "Finanzberichte" zur Verfügung gestellt. Kennzahlenübersicht Baader Bank Konzern Q1 2019 Q1 2018 Del- ta TEUR TEUR % Erträge 26.643 29.660 -10,- 2 davon Zinsergebnis und laufende Erträge -142 -228 -37,- 7 davon Provisionsergebnis 9.684 9.838 -1,6 davon Handelsergebnis 12.445 15.899 -21,- 7 davon Umsatzerlöse 3.531 3.567 -1,0 davon Sonstige Erträge 1.125 584 92,6 Aufwendungen -26.313 -29.357 -10,- 4 davon Personalaufwand -11.796 -13.207 -10,- 7 davon Verwaltungsaufwand und sonstige -11.521 -11.364 1,4 betriebliche Aufwendungen davon Abschreibungen -2.996 -4.738 -36,- 8 davon Ergebnis aus Anteilen an assoziierten 0 -48 -100- Unternehmen ,0 Ergebnis vor Steuern (EBT) 330 303 8,9 Operatives Ergebnis* 461 2.353 -80,- 4 Bilanzsumme 720.398 789.460 -8,7 Bilanziert nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB). *Rohertrag abzgl. Personal- und anderer Verwaltungsaufwand sowie Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen (Rohertrag = Zinsergebnis und laufende Erträge, Provisions- und Handelsergebnis, Umsatzerlöse) Für weitere Informationen: Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim, Deutschland Florian E. Schopf Managing Director Unternehmenssprecher Head of Group Strategy & Communication T +49 89 5150 1013 M +49 160 7188826 florian.schopf@baaderbank.de http://www.baaderbank.de Über die Baader Bank AG: Die Baader Bank ist die Bank zum Kapitalmarkt. Sie ermöglicht ihren Kunden den Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten und das Investieren in Finanzprodukte auf effektive, effiziente und sichere Weise. Durch das Nutzen neuester Entwicklungen der Bankenbranche generiert sie für ihre Kunden einen Mehrwert - bei Produkten, in den Prozessen, in der Technik. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und rund 425 Mitarbeitern ist sie in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Multi Asset Brokerage, Asset Management Services, Banking Services und Research aktiv. Weitere Informationen finden Sie auch online: Unternehmenswebseite: www.baaderbank.de Twitter: https://twitter.com/Baader_Bank Linkedin: https://www.linkedin.com/company/98924/ Xing: https://www.xing.com/companies/baaderbankag'sc_o=da980_e Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCDJ7PGKWwtafrPSFDI3nmsQ 30.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Baader Bank AG Weihenstephaner Str. 4 85716 Unterschleißheim Deutschland Telefon: +49 89 5150 1013 Fax: +49 89 5150 1111 E-Mail: communications@baaderbank.de Internet: www.baaderbank.de ISIN: DE0005088108 WKN: 508810 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 805377 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 805377 30.04.2019 ISIN DE0005088108 AXC0198 2019-04-30/12:20