marktEINBLICKE um 12: DAX bleibt in Schlagdistanz, Alphabet unter Druck

Am Dienstagmittag kam der DAX kaum vom Fleck. Die gute Nachricht ist jedoch, dass auch die umfangreichen Gewinnmitnahmen erneut ausgeblieben sind, so dass der Kursschub das wichtigste deutsche Börsenbarometer sogar in die Nähe seines Rekordhochs bringen könnte.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,1% 12.319 MDAX +0,3% 26.153 TecDAX +0,2% 2.916 SDAX +0,4% 11.753 Euro Stoxx 50 -0,3% 3.493

Die Topwerte im DAX sind Beiersdorf (WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000), Deutsche Börse (WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055) und Fresenius Medical Care (FMC) (WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802). Die Deutsche Börse konnte mit den jüngsten Geschäftszahlen überzeugen, obwohl der Börsenbetreiber nicht mehr so stark von der Marktvolatilität profitierte wie im Vorjahr. Auch die US-Berichte bleiben im Fokus. Dieses Mal die jüngste Bilanz der Google-Muttergesellschaft Alphabet (WKN: A14Y6H / ISIN: US02079K1079).

