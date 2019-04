Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Drägerwerk nach Zahlen von 45 auf 46 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Im ersten Quartal habe das Medizintechnikunternehmen Fortschritte gemacht, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sei die weitere Entwicklung über 2019 hinaus nur schwer abzuschätzen. Zudem bestehe die Möglichkeit weiterer Restrukturierungsmaßnahmen in diesem Jahr./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2019 / 04:27 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0074 2019-04-30/12:39

ISIN: DE0005550636