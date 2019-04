Die Baader Bank hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 157 Euro belassen. Der Bausoftware-Hersteller habe einen starken Jahresstart hingelegt, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Nemetschek weise das stärkste organische Wachstum der Branche auf. Dies sei aber bereits in der recht hohen Bewertung eingepreist./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2019 / 08:31 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0078 2019-04-30/12:43

ISIN: DE0006452907