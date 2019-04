NOTICE 30 APRIL 2019 SHARES THE SHARE OF SAVOSOLAR OYJ REMOVED FROM OBSERVATION SEGMENT The shares of Savosolar Oyj were transferred to the observation segment on November 28, 2018. The grounds for transferring the share to the observation segment no longer exist. The purpose of the observation segment is to alert the market to special facts and circumstances or actions pertaining to the subject issuer or security. Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260 ******************************************************************************** TIEDOTE 30.4.2019 OSAKKEET SAVOSOLAR OYJ:N OSAKE POISTETAAN TARKKAILULISTALTA Savosolar Oyj:n osakkeet siirrettiin tarkkailulistalle 28.11.2018. Tarkkailulistalle siirtämisen peruste on poistunut. Tarkkailulistalle siirtämisen tarkoituksena on ilmoittaa markkinoille kyseistä liikkeeseenlaskijaa tai arvopaperia koskevasta seikasta tai toimenpiteestä. Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260