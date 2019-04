Mainz (ots) -



Live aus dem Berliner Velodrom meldet sich Carmen Nebel am Samstag, 4. Mai 2019, um 20.15 Uhr im ZDF: Zum Jubiläum 15 Jahre "Willkommen bei Carmen Nebel" präsentiert sie ein Aufgebot an Stars sowie jede Menge Überraschungen.



Schlager-Königin Andrea Berg wird dabei sein und freut sich darauf, beim Jubiläum der Show musikalisch mitzufeiern. Carmen Nebel schaut auf die Highlights aus 77 Shows zurück. ZDF-Kollege Johannes B. Kerner bringt noch einmal seine legendäre Tanzeinlage mit dem Showballett auf die Bühne und übernimmt die Rolle des Quizmasters, wenn es um die lustigsten, bewegendsten und überraschendsten Momente aus 15 Jahren "Willkommen bei Carmen Nebel" geht.



Carmen Nebel freut sich zudem auf Schlagerstar Roland Kaiser, DJ Ötzi, die Kelly-Family mit musikalischem Nachwuchs, Peter Kraus, Beatrice Egli und Kerstin Ott. Für magische Momente in Berlin sorgen die "Ehrlich Brothers". Sie hatten ihren ersten großen TV-Auftritt bei Carmen Nebel und lassen es sich nicht nehmen, die Zuschauer bei diesem Jubiläum zu verzaubern.



