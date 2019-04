Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Lauf (pta026/30.04.2019/12:31) - Die Hauptversammlung unserer Gesellschaft hat am 26. April 2019 beschlossen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018 in Höhe von EUR 276.825,15 wie folgt zu verwenden:



- Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,40 je Stückaktie auf das Grundkapital von EUR 526.800,-, eingeteilt in 439.000 Stückaktien, insgesamt EUR 168.565,60 (die Jost AG hält 17.586 eigene Aktien).



- Fortschreibung des übrigen Bilanzgewinns von EUR 108.259,55 auf neue Rechnung.



Die Auszahlung der Dividende für das Geschäftsjahr 2018 erfolgt in vollem Umfang aus dem steuerlichen Einlagenkonto im Sinne des § 27 KStG (nicht in das Nennkapital geleistete Einlagen). Sie erfolgt ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag ab dem 02. Mai 2019 über die Clearstream Ban-king AG durch die depotführenden Kreditinstitute.



Zahlstelle ist die Quirin Privatbank AG, Bremen.



Lauf a. d. Pegnitz, im April 2019



