IMMOFINANZ: Zwei neue Mitglieder für Aufsichtsrat vorgeschlagen DGAP-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Hauptversammlung IMMOFINANZ: Zwei neue Mitglieder für Aufsichtsrat vorgeschlagen 30.04.2019 / 13:04 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. IMMOFINANZ: Zwei neue Mitglieder für Aufsichtsrat vorgeschlagen - Bettina Breiteneder und Sven Bienert werden zur Neuwahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen - Horst Populorum und Wolfgang Schischek beenden ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat auf eigenen Wunsch Der Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG wird den Aktionären in der 26. ordentlichen Hauptversammlung am 22. Mai 2019 Bettina Breiteneder und Sven Bienert zur Neuwahl in den Aufsichtsrat vorschlagen. Beide sind renommierte Führungspersönlichkeiten mit langjähriger Erfahrung im Immobilien- und Finanzierungsbereich und weisen umfangreiche Aufsichtsrats-Kenntnisse auf. "Bettina Breiteneder und Sven Bienert stärken und ergänzen die Qualifikationsmatrix des Aufsichtsrats und sind durch ihre Erfahrung und Expertise hervorragend geeignet, die strategische Ausrichtung der IMMOFINANZ zu begleiten und zu kontrollieren", sagt Michael Knap, Aufsichtsratsvorsitzender der IMMOFINANZ. Der Nominierung der beiden Kandidaten ist ein intensiver Evaluierungsprozess vorangegangen, in den u. a. auch von Aktionären vorgeschlagene Kandidatinnen und Kandidaten einbezogen wurden. Horst Populorum und Wolfgang Schischek beenden aus eigenem Wunsch ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat. "Wir danken Horst Populorum und Wolfgang Schischek für ihre engagierte Arbeit und den Beitrag zur erfolgreichen Neuausrichtung der IMMOFINANZ", so Michael Knap. Bettina Breiteneder Mag. Bettina Breiteneder MRICS ist seit 1993 in der familieneigenen Unternehmensgruppe BIP Breiteneder lmmobilien Parking tätig. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Immobilienmanagement und -entwicklung. Sie war von 12/1995 bis 2004 Vorstandsvorsitzende der DZ-Donauzentrum Besitz- und Vermietungs-Aktiengesellschaft und bis Februar 2006 Mitglied des Vorstands. Bis Mai 2004 war sie Mitglied des Aufsichtsrats der Interunfall AG (Tochtergesellschaft der Generali), von 2004 bis Mai 2016 Mitglied des Aufsichtsrats der Erste Group, wo sie u. a. im Risikomanagement-, Bau-, Prüfungs- und IT-Ausschuss ihre Erfahrungen einbrachte. Des Weiteren war sie von 2008 bis 2009 als Vorstandsmitglied der RICS Österreich tätig sowie von 2010 bis 2012 Mitglied des Aufsichtsrats der Austria Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Privatstiftung. Aktuell ist Bettina Breiteneder auch Mitglied des Direktoriums des Wiener Konzerthauses (seit März 2012), Mitglied des Aufsichtsrats der Generali Holding Vienna AG (seit Juni 2012) und seit Juli 2017 Mitglied des Aufsichtsrats der Pappas Holding GmbH, wo sie seit April 2018 als Vorsitzende des Aufsichtsrats fungiert. Bettina Breiteneder studierte Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien. Sven Bienert Prof. Dr. Sven Bienert MRICS REV ist ein ausgewiesener Immobilienexperte mit langjähriger Erfahrung in der Immobilienwirtschaft. Er war u. a. viele Jahre in der Finanz- und Immobilienwirtschaft für internationale Beratungshäuser und Unternehmen in Führungspositionen tätig. Seit April 2010 leitet er das Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft am IRE|BS Institut der Universität Regensburg, bekleidet dort einen Lehrstuhl und ist seit April 2013 Geschäftsführer des IRE|BS Instituts. Parallel war er ab 2011 als Sprecher der Geschäftsführung (CEO) der Probus Real Estate GmbH (ca. 2,1 Mrd. Euro Assets under management) mit Sitz in Wien bis 2013 tätig. Er ist Herausgeber und Autor diverser immobilienwirtschaftlicher Fachbücher und Träger zahlreicher Forschungspreise. Darüber hinaus ist er als Sachverständiger und Berater aktiv. Er engagiert sich zudem bei unterschiedlichen Branchenverbänden im Vorstand und in zahlreichen Gremien, wie der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB e.V.), dem Zentralen Immobilienausschuss (ZIA), der Austrian Association of Real Estate Experts (ARE), dem Verein zur Förderung der Qualität in der Immobilienwirtschaft (ImmQu), dem Institut Corporate Governance der deutschen Immobilienwirtschaft (ICG) sowie der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management e.V. (DVFA). Sven Bienert war im Zeitraum 2016 bis 2018 Mitglied des Aufsichtsrates der CA Immobilien Anlagen AG und ist seit Juni 2015 im Aufsichtsrat der ZIMA Holding AG. Über IMMOFINANZ IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt IMMOFINANZ auf ihre starken Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen hält ein Immobilienvermögen von rund EUR 4,3 Milliarden, das sich auf mehr als 220 Objekte verteilt. IMMOFINANZ ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Informationen unter: http://www.immofinanz.com Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: IMMOFINANZ AG Wienerbergstraße 11 1100 Wien Österreich Telefon: +43 (0) 1 88090 - 2290 Fax: +43 (0) 1 88090 - 8290 E-Mail: investor@immofinanz.com Internet: http://www.immofinanz.com ISIN: AT0000A21KS2 WKN: A2JN9W Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart; Warschau, Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 805299 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 805299 30.04.2019 ISIN AT0000A21KS2 AXC0212 2019-04-30/13:05