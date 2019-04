Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE (ISIN DE0007203705/ WKN 720370) ist mit guten Vorzeichen in das Geschäftsjahr 2019 gestartet, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Trotz eines leichten Umsatzrückgangs entwickelte sich das Unternehmen positiv. Vor allem die deutlich über Plan liegende Entwicklung des Auftragseingangs in der DACH-Region sowie ein Umsatzanstieg mit den margenstärkeren SNP-Eigenprodukten geben Anlass zu weiterer Zuversicht für das Gesamtjahr. Die Prognose für das Geschäftsjahr bleibt unverändert bestehen. ...

