London (www.fondscheck.de) - M&G hat den M&G (Lux) Global Themes Fund (ISIN LU1670628491/ WKN A2PER8) als Luxemburger SICAV aufgelegt, so M&G Investments in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der neue Fonds verfolgt die gleiche Anlagestrategie und behält mit Alex Araujo den gleichen Fondsmanager wie der bereits bestehende M&G Global Themes Fund (OEIC) mit Domizil in Großbritannien. ...

