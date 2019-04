Hannover (www.aktiencheck.de) - Im ersten Quartal hat sich die Konjunktur in der Eurozone wieder dynamischer präsentiert, so die Analysten der Nord LB. Unterstützt von einer milden Witterung habe sich das BIP-Wachstum auf 0,4% Q/Q beschleunigt. Auch in Deutschland dürfte das Wachstum die meisten Pessimisten überraschen, die Analysten würden mit einer Quartalswachstumsrate von rund einem halben Prozent rechnen. ...

