Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Führungswechsel im Vorstand der Knorr-Bremse AG DGAP-Ad-hoc: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Führungswechsel im Vorstand der Knorr-Bremse AG 30.04.2019 / 13:22 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Führungswechsel im Vorstand der Knorr-Bremse AG München, 30. April 2019 - Klaus Deller, Vorstandsvorsitzender der Knorr-Bremse AG, scheidet aus dem Unternehmen zum 30. April 2019 im gegenseitigen Einvernehmen aus. Der Aufsichtsrat hat die Suche nach einem Nachfolger bereits eingeleitet. Die Aufgaben von Herrn Deller werden in der Übergangszeit von den weiteren Vorstandsmitgliedern Ralph Heuwing, Dr. Peter Laier und Dr. Jürgen Wilder gemeinschaftlich wahrgenommen. Der Aufsichtsrat steht uneingeschränkt hinter der erfolgreichen Unternehmensstrategie der Knorr-Bremse AG. Die Geschäftsentwicklung liegt auch in diesem Jahr voll im Plan. Grund für das Ausscheiden von Herrn Deller sind unterschiedliche Auffassungen von Führung und Zusammenarbeit.