Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Der Verkauf der Beteiligung am tschechischen Gasnetzbetreiber an ein Konsortium um die australische Bank Macquarie sei zu einem höher als erwarteten Wert erfolgt, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zugleich habe der Versorger seine Abhängigkeit vom Osteuropa-Geschäft verringert./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0092 2019-04-30/13:27

ISIN: DE000ENAG999