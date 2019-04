Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Fielmann nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die Prognose der Optikerkette für den operativen Gewinn (Ebit) in diesem Jahr sei enttäuschend, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Selbst die in Aussicht gestellten hohen Investitionen dürften dem Unternehmen jedoch nicht wieder zu früheren Wachstumsraten verhelfen./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2019 / 08:22 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2019 / 08:33 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0094 2019-04-30/13:30

ISIN: DE0005772206