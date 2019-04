Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Dialog Semiconductor auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Das Analog-Segment, in dem Dialog aktiv sei, gehöre zu den attraktivsten Sub-Sektoren innerhalb der Halbleiterbranche, schrieb Analyst Mitch Steves in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings werde der Spezialist für Schaltkreise in Mobilgeräten einen Zukauf tätigen müssen, um den Umsatzausfall durch Apple zu kompensieren./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2019 / 00:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2019 / 00:39 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0095 2019-04-30/13:39

ISIN: GB0059822006