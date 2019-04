Der Euro hat am Dienstag nach starken Wirtschaftszahlen aus der Eurozone zugelegt. Im Mittagshandel stieg der Euro auf 1,1216 US-Dollar. Am Morgen hatte der Euro noch bei 1,1176 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1150 Dollar festgesetzt.

Überraschend robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone stützten den Eurokurs. Das Wirtschaftswachstum hat sich zu Jahresbeginn überraschend stark beschleunigt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im ersten Quartal um 0,4 Prozent zum Vorquartal gewachsen. Im vierten Quartal hatte die Wirtschaft nur um 0,2 Prozent zugelegt. Zuletzt hatten die Wachstumsunterschiede zwischen den USA und der Eurozone immer wieder den Euro belastet.

"Die Frühindikatoren ließen nur ein gedämpftes Plus erwarten, aber jetzt haben wir sogar eine recht deutliche Beschleunigung", kommentierte Uwe Burkert, Chefvolkswirt der LBBW die Zahlen. Es sehe erst einmal so aus, als sei das schwache zweite Halbjahr 2018 nur eine Delle gewesen. "Für eine nachhaltige Aufhellung der Konjunkturperspektiven brauchen wir aber zusätzlich Entspannungssignale in Sachen Brexit und Handelsstreit, sonst sind Rückschläge programmiert."

In den USA werden am Nachmittag Daten vom Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung veröffentlicht./jsl/bgf/jha/

