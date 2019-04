Zur Aktie von Alphabet: https://bit.ly/2LeGNvz Zur Aktie von Apple: https://bit.ly/2TYhBgD Der DAX bewegt sich weiter in der Nähe seines Jahreshochs. Die eher pessimistische Grundstimmung zu Jahresbeginn scheint nicht zuletzt im Rahmen der Berichtssaison etwas in den Hintergrund zu rücken. Vor allem, so scheint es zumindest, wurden einige Anleger von der laufenden Hausse am Aktienmarkt ein wenig überrascht. Ist das vielleicht auch die große Chance für den DAX? Andreas Lipkow, Comdirect, im Gespräch mit Thomas Zuleck von Börse Stuttgart TV.